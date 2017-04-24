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وزير التعليم يتوجه إلى دولة الإمارات للمشاركة في المنتدى السنوي "BETT ME"
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم الجديد ‎

وزير التعليم يتوجه إلى دولة الإمارات للمشاركة في المنتدى السنوي "BETT ME"

الإثنين، 24 ابريل 2017 11:16 ص

توجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى دولة الإمارات للمشاركة في المنتدى السنوي #### (BETT ME)####، والذي بدأ أعماله اليوم /الاثنين/، ويستمر لمدة يومين بالعاصمة الإماراتية (أبو ظبي) والذي يضم وفودًا رفيعة المستوى من خبراء التعليم بحضور وزراء التربية والتعليم من الشرق الأوسط، وممثلي المنظمات الدولية والعالمية المهتمة بالتعليم؛ لمناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات والتقدم في تكنولوجيا التعليم، مع التركيز على فهم الابتكار والإبداع في مجال التعليم وإدارة التغيير من خلال التعاون وتغيير مفهوم القيادي.
وذكر بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم، أن شوقي سيلقى الكلمة الرئيسية للمنتدى إلى جانب رئاسة الجلسة الافتتاحية له.
جدير بالذكر أن الجهة المنظمة ستتحمل كافة تكاليف السفر والإقامة.

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