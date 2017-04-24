لقي أربعة جنود بالجيش الليبي مصرعهم جراء الاشتباكات المباشرة مع التنظيمات الإرهابية بمنطقة الصابري في مدينة بنغازي شرق البلاد.

وقالت مصادر الطبية لـ«بوابة الوسط» مساء اليوم، إن مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث تسلم جثامين (عبدالرحيم محمد المعداني وأحمد أمراجع ابرايدن وسعيد عبدالسلام عبدالكريم وفارس يحيي سليمان) جراء المواجهات المسلحة بمنطقة الصابري في الـ 48 ساعة الماضية.

وقال الناطق باسم القوات الخاصة العقيد ميلود الزوي ، أن قواتهم فقدت الجندي عبدالرحمن محمد محمد صالح التابع للقوات الخاصة ، لافتا إن قواتهم تمركزت في مواقعها بمحوري الصابري ووسط البلاد تمهيدًا لبدء العمليات العسكرية وتحريرها من التنظيمات الإرهابية وفرض السيطرة على مدينة بنغازي بالكامل.

وأوضح الزوي إن سريتي البركان والتحريات القوات الخاصة المقاتلة تنتظران الأوامر للتقدم بعد التنسيق مع باقي وحدات الجيش الليبي.

وفي السياق ذاته، أوضحت مصادر عسكرية منطقة الصابري ممتلئة بالعبوات الناسفة والألغام الأرضية، فضلًا عن نشر التنظيمات الإرهابية قناصة، مؤكدة أن الجيش الليبي ينظم صفوفه ويجتمع القادة الميدانيون للتنسيق قبل البدء في العمليات العسكرية.