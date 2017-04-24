وجهت النائبة شيرين فراج - عضو مجلس النواب، اتهاما لوزير البيئة خالد فهمي، باحتجازها خلال تفقد محمية الغابة المتحجرة.

وأوضحت النائبة في مداخلة هاتفية ببرنامج “القاهرة اليوم” المذاع على فضائية “القاهرة والناس”، “إنها أثناء قيامها بعملها الرقابي والتشريعي كنائبة عن الشعب، وتفقدها محمية الغابة المتحجرة، في وجود طاقم إعلامي وصحف، تم احتجازها بناءً على تعليمات من وزير البيئة، كما تم إبلاغها بمصادرة المادة الإعلامية”، على حد قولها.

ورد المهندس خالد فهمي، وزير البيئة، في اتصال هاتفي بنفس البرنامج، على احتجاز النائبة، مشيرًا إلى أن المسؤولين بالمحمية طلبوا فقط من المواطنين الذين لم يحصلوا على ترخيص عدم الخروج دون إمضاء أو ترك بطاقتهم الشخصية.

وقال إن الموظفين ساعدوها بكل ما يملكون وقاموا بتوصيلها للأماكن التي تريدها داخل المحمية، في حين أنهم لم يسمحوا للمواطنين بالتصوير بالكاميرات بل بالهواتف المحمولة فقط، وأكد أنه على استعداد لأى شكوى أخرى أمام مجلس النواب.