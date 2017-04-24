دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب للتحلي بضبط النفس وتجنب تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وقال جين بينغ - خلال اتصال هاتفي مع ترامب اليوم الاثنين - إن الصين تعارض بشدة أي أعمال تخالف قرارات مجلس الأمن الدولي، مضيفًا أن بلاده تأمل في أن تتحلى جميع الأطراف المعنية بضبط النفس وتجنب القيام بأعمال من شأنها أن تؤدي إلى زيادة حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وتعهد الرئيسان - خلال الاتصال - باستمرار الاتصال الوثيق عبر الوسائل المختلفة لتبادل الآراء بشكل عاجل حول القضايا الرئيسية محل الاهتمام المشترك.

وأضاف الرئيس الصيني أنه إذا تحملت الأطراف مسؤولياتها الواجبة والتقت ببعضها البعض عند نقطة وسط، فإنها تستطيع حل القضية النووية لكوريا الشمالية ونزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية في أسرع وقت ممكن، مبديًا استعداد بكين للعمل وبذل جميع الجهود مع الأطراف المعنية - وبينها الولايات المتحدة - من أجل تحقيق السلام في شبه الجزيرة الكورية وشمال شرقي آسيا والعالم بأسره.

كما دعا إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتوسيع التبادلات في المجالات العسكرية وإنفاذ القانون والإلكترونية وتبادل الأفراد وتعزيز التواصل في الشؤون العالمية والإقليمية ودعم العلاقات بين البلدين.