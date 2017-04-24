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الإثنين 24 ابريل 2017 10:44 مساءً
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"الوطنية للصحافة": 62 تغييرًا بقيادات الصحف القومية
علاء ثابت

"الوطنية للصحافة": 62 تغييرًا بقيادات الصحف القومية

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:43 م

أكد الكاتب الصحفي علاء ثابت عضو الهيئة الوطنية للصحافة، أن التغييرات المرتقبة تشمل 62 قيادة صحفية، بواقع 54 لرئاسة التحرير و 8 لمجالس الإدارات.
ولفت ثابت في تصريحات صحفية له، على هامش مؤتمر اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أن الهيئة قد تضطر للبدء بملف رؤساء مجالس الإدارات وإرجاء تغييرات رؤساء التحرير، إلى ما بعد إقرار البرلمان لقانون تنظيم الصحافة الجديد.
وأشار ثابت، إلى أن الهيئة سوف تحدد خلال اجتماع اليوم سنوات الخبرة لمنح الشباب فرص أكبر لتولى المناصب القيادية داخل المؤسسات الصحفية، مؤكداً أنه لن يتم المد لمن تجاوزوا السن القانونية، لأن الأمل كبير فى الشباب ولا يمكن أن نتجاهل هذه الشريحة.

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