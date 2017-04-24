أصدر الرئيس الألباني بوجار نيشاني، اليوم /الاثنين/، مرسوما رئاسيا يقضي بمنح الجنسية الألبانية لرئيس وزراء كوسوفو الأسبق راموش هاراديناي وزوجته آنيتا.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن هاراديناي يخضع حاليا لرقابة القضاء في فرنسا في انتظار صدور قرار من المحكمة بشأن ما إذا ما كان سيتم تسليمه إلى صربيا أم لا، حيث كان قد اُعتقل هناك في شهر يناير الماضي عقب صدور مذكرات اعتقال بحقه من قبل صربيا تتهمه بارتكاب جرائم حرب.

جدير بالذكر أن إحدى المحاكم التابعة للأمم المتحدة كانت قد برأت -في وقت سابق- هاراديناي من تهم جرائم الحرب المنسوبة له، حيث أنه كان يشارك في القتال في كوسوفو خلال الفترة بين عامي 1998-1999 للمطالبة باستقلالها عن صربيا.

يشار إلى أن كوسوفو هي الدولة الوحيدة في غرب البلقان التي مازال يحتاج مواطنيها إلى تأشيرة للدخول إلى دول منطقة “شنجن”.