قرر الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة، تعيين الدكتور الحاج رمضان، وكيلا لوزارة الصحة بدمياط خلفا للدكتور جمال عبدالناصر، الذي انتهت فترة ندبه كوكيل لوزارة الصحة بدمياط في السابع من الشهر الجاري.

كانت قد نشبت أزمة بين عبدالناصر وبعض نشطاء المجتمع المدنى بدمياط، بعد أن تسرب تسجيل لمكالمة هاتفية بين عبدالناصر وأحد المواطنين على صفحات التواصل الاجتماعى الفيس بوك، جاء فيه قيام عبد الناصر بسبب المواطن الذي كان برفقة أحد المرضى، ويتضرر من سوء معاملة أحد الأطباء، وعلى إثر ذلك قام عبدالناصر بسب المواطن ومن جانبه نفي وكيل الوزارة الواقعة برمتها، وأن الصوت بالمكالمة ليس صوته ولم تتخذ بعد ذلك أى إجراءات قانونية حيال الواقعة، ولم يقم المواطن باتخاذ أي إجراء، ولم يتعد الأمر سوء مطالبة بعض النشطاء بإقالة عبدالناصر.

يذكر أن قرار إنهاء ندب عبدالناصر جاء مخالفا للكثير من التوقعات التي تشير لبقائه في موقعه، نظرًا لانشغاله بملف مستشفى الطوارئ بكفر سعد والمقرر افتتاحه في إطار الاحتفال بعيد دمياط القومى في الثامن من مايو بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.