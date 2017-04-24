ارتفع عدد ضحايا غارة جوية منسوبة للتحالف الدولي على محافظة الرقة بشمال سوريا إلى 11 شخصا بينهم 7 أطفال، فيما يرجح زيادة أعداد ضحايا الغارة، بحسب ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين.

وأضاف المرصد، ومقره بريطانيا، على موقعه الإلكتروني، أن عدد ضحايا الغارة التي قال إن طائرات التحالف الدولي نفذتها أمس على سيارة كانت تقلهم في مدينة الطبقة بمحافظة الرقة السورية “ارتفع إلى 11 هم 4 مواطنات و7 أطفال”، موضحا، نقلا عن “مصادر موثوقة” أن الاستهداف جرى لسيارة كانت تستقلها هذه العائلة خلال محاولتها النزوح من المدينة، موضحا “لا يزال عدد الشهداء مرشحا للارتفاع بسبب وجود جرحى حالاتهم خطيرة”.

وقصفت طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم “داعش”، خلال الفترة الأخيرة، “بطريق الخطأ”، عشرات المدنيين والمسلحين المدعومين من جانب الغرب في سوريا.