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بالصور.. روما يسحق بيسكارا برباعية وصلاح يسجل ثنائية
محمد صلاح - روما

بالصور.. روما يسحق بيسكارا برباعية وصلاح يسجل ثنائية

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:42 م
محيط - أحمد عبد الخالق

سحق فريق روما نظيره بيسكارا بأربعة أهداف مقابل أربعة بمشاركة المصري محمد صلاح نجم منتخب الفراعنة في لقاء الجولة ال33 من الدوري الإيطالي “الكالتشيو”.

افتتح التسجيل اللاعب كيفن ستروتمان في الدقيقة 44 وأضاف رادجا ناينجولان ثاني الأهداف في الدقيقة 45 ، وتألق المصري الدولي محمد صلاح وسجل ثلاثة أهداف احتسب حكم اللقاء اثنان منهم في الدقيقتين 48 و 60.

وأحرز هدف حفظ ماء الوجه لبيسكارا اللاعب أحمد بن علي في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

بهذا الانتصار واصل روما مطاردة يوفنتوس نحو قمة الدوري الإيطالي بعدما بات في رصيده 75 نقطة بفارق 8 نقاط عن السيدة العجوز

وتوقف رصيد بيسكارا عند النقطة 14 في المركز الأخير من الكالتشيو.

محمد صلاح - روما

محمد صلاح - روما

محمد صلاح - روما

محمد صلاح - روما

محمد صلاح - روما

محمد صلاح - روما

محمد صلاح - روما

محمد صلاح - روما

محمد صلاح - روما

محمد صلاح - روما

محمد صلاح - روما

محمد صلاح - روما

محمد صلاح - روما

محمد صلاح - روما

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