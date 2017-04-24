 Moheet on google
الإثنين 24 ابريل 2017 10:46 مساءً
روابط سريعة
لاعبو الزمالك الأساسييون راحة غداً من التدريبات
ايناسيو - الزمالك

لاعبو الزمالك الأساسييون راحة غداً من التدريبات

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:30 م

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو منح اللاعبين راحه من تدريبات الغد الثلاثاء.
ويؤدي اللاعبون المستبعدون من مباراة المصري تدريباتهم غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، على أن يتم استئناف تدريبات الفريق كاملا يوم الأربعاء المقبل.
واقتنص الزمالك المركز الثالث بترتيب جدول الدوري الممتاز بعد فوزه مساء اليوم على فريق المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله محمود عبد الرازق “شيكابالا”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3