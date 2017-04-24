قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي أوجستو إيناسيو منح اللاعبين راحه من تدريبات الغد الثلاثاء.

ويؤدي اللاعبون المستبعدون من مباراة المصري تدريباتهم غدا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، على أن يتم استئناف تدريبات الفريق كاملا يوم الأربعاء المقبل.

واقتنص الزمالك المركز الثالث بترتيب جدول الدوري الممتاز بعد فوزه مساء اليوم على فريق المصري البورسعيدي بهدف نظيف سجله محمود عبد الرازق “شيكابالا”.