قال جريج بورك، المتحدث باسم دولة الفاتيكان، إن مصر قوة لا يستهان بها، ورسالة البابا فرنسيس إلى مصر ليست سياسية، لافتاً إلى أن زيارة البابا لمصر تؤكد الأهمية السياسية للقاهرة، ودورها فى إقرار عملية السلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وفي نفس السياق قال الكاردينال ليوناردو ساندرى، رئيس مجمع الكنائس الشرقية، إن زيارة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان لمصر تحظى بأهمية كبيرة، ليس لأهمية مصر فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا فحسب، ولكن لوجود مشاكل بخصوص السلام بهذه المنطقة.

وأوضح خلال حواره لبرنامج “هنا العاصمة”، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على فضائية “سى بى سى”: “مصر تعانى مؤخرًا من هجمات الإرهاب، وزيارة البابا تحظى بأهمية بالغة لأن مصر تلعب دور كبيرًا فى هذه المنطقة.. الآن تدرك فى هذا المنحى من التاريخ أهمية الدور الكبير الذى يجب أن تلعبه فى بناء السلام فى الشرق الأوسط”. وأضاف “ساندرى” ، أن البابا فرانسيس سيزور التجمعات الكاثوليكية فى مصر، وزيارته تنطوى على أنشطة كثيرة داخل مصر.