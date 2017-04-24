تهكم الإعلامي أحمد موسى، من مسئولي محافظة كفر الشيخ، بعد واقعة لجوء نسر لديوان المحافظة، هربًا من قطيع غربان، وذلك عقب البيان الذي أصدرته المحافظة بشأن هذا الأمر.

وأوضح في برنامجه “على مسؤليتي”، المذاع على شاشة “صدى البلد”، مساء الاثنين: “كفر الشيخ اتقلبت عشان نسر.. يا سلام لو كان بيطبق الكلام ده على البني آدميين.. وأول مرة أعرف أن الغراب بيغلب نسر.. عملوا كشف طبي عليه ولاقوا نفسيته مش مرتاحة”، متسائلًا: “أين حقوق أهالي كفر الشيخ، أين حلول مشاكل المواطنين”.

وأردف ضاحكًا: “بيان المحافظة شيء عجيب.. خدوا معاه سيلفي.. والنسر طلب حق اللجوء في محافظة كفر الشيخ.. وآكل لحمة والأهالي مش لقين.. إحنا فى عالم سمسم.. على رأي هيفاء وهبي حوش الغربان عني”.