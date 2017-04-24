سحر نصر توضح موعد وصول الشريحة الثالثة من قرض النقد الدوليالإثنين، 24 ابريل 2017 10:23 م
أجابت الدكتورة سحر نصر وزير التعاون الدولي، عن العديد على أسئلة عن الاستثمار وموعد تلقي الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي.
وأوضحت في حوارها بشبكة بلومبرج الأمريكية المتخصصة في مجال الاقتصاد، أن “جزء من تواجدي هنا هو إبلاغ المستثمرين إن مصر سوق مفتوح للاستثمار ونحن نقوم حاليا بعمل تشريعات لتسهيل عملية الاستثمار، حيث إنه كانت هناك مخاوف في الأعوام الماضية بسبب هذه القوانين”.
وفي شأن الجدول الزمني الخاص بتنفيذ تلك الإصلاحات التشريعية، قالت: “في أسرع وقت.. ذلك ليتناسب مع طبيعة الاستثمار ونحن ننتهي حاليا من مناقشة قانون الاستثمار وسنعرضه على مجلس النواب لمناقشته في إطار الدورة التشريعية اللازمة لإصدار القوانين”.
وبالنسبة لحصول مصر على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، قالت إنها مرتبطة بتنفيذ الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم التوافق عليه من أطراف متعددة في المجتمع المصري مثل رجال الأعمال والمجتمع المدني، مشيرة إلى حضورها اجتماعا مؤخرا بشأن هذا الموضوع وأكدت أن الحصول على الشريحة قد يأخذ وقتا قرابة 4 شهور من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بها، خاصة أن القاهرة حصلت بالفعل على شريحتين.
وحول أكثر القطاعات التى تعتقد أنها تجذب المستثمرين، قالت إنها تركز على القطاعات التى تخلق فرصا للعمل لأنها أولوية، وقطاع الطاقة وكذلك الطاقة المتجددة، وكذلك الصناعات لأنها تخلق فرصا للعمل مع التركيز على الصعيد لأنه يعاني بسبب نقص السياحة.
-
جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان
نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان . وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء ...Mon, 24 Apr 2017 13:07:08 GMT
-
رفع الحصانة عن 3 نواب كويتيين في قضية اقتحام مجلس الأمة
قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف في دولة الكويت برئاسة المستشار إبراهيم العبيد تحديد يوم 10 مايو المقبل موعدًا لاستكمال محاكمة 70 شخصًا -بينهم عدد من النواب ...Mon, 24 Apr 2017 12:39:02 GMT
-
إغلاق طريق رأس غارب بالبحر الأحمر بسبب العاصفة الرملية
اغلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، اليوم الاثنين، طريق الشيخ فضل/رأس غارب أمام الحركة المرورية نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها ...Mon, 24 Apr 2017 12:19:06 GMT
-
رسميا.. تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى بسبب زيارة بابا الفاتيكان
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى الأسبوع الـ26 للدورى، والتى كان مقررا لها الجمعة المقبل. وقال عامر حسين إن تأجيل المباراة ...Mon, 24 Apr 2017 11:24:22 GMT
-
اليوم.. حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح يحتفلان بعقد قرانهما
يحتفل حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، نجما مسرح مصر، اليوم الاثنين، بعقد قرانهما بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وذلك في تمام الثانية ظهرًا، وسيقام حفل ...Mon, 24 Apr 2017 09:26:33 GMT
-
إصابة شرطية إسرائيلية بعملية طعن شمالي القدس
زعمت الشرطة الإسرائيلية، صباح الإثنين، إصابة شرطية بجروح طفيفة جرّاء “طعنة بسكين سددتها فلسطينية” لها عند حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي، شمالي القدس. وقالت ...Mon, 24 Apr 2017 06:59:36 GMT
-
زحام شديد في مترو "المرج - حلوان" بسبب تأخر القطارات
شهد الخط الأول بمترو الانفاق ، حالة زحام شديدة وتكدس بسبب تأخر قطارات الخط الأول “المرج - حلوان” . وأعلنت إذاعة مترو الأنفاق عن وجود عطل في محطة “طرة البلد”، ما أدى ...Mon, 24 Apr 2017 08:17:00 GMT
-
جرحى فى إطلاق نار بسبب مباراة برشلونة وريال مدريد بالعراق
سقط عشرات الجرحى خلال احتفالات جماهير نادى برشلونة بالفوز الثمين الذى تحقق على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة الكلاسيكو التى جمعتهما مساء أمس ...Mon, 24 Apr 2017 09:45:45 GMT
-
الصحة: شراء محاليل معالجة الجفاف وشراب الزنك ب7.2 مليون جنيها خلال 3 أشهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفيروشراء المحاليل المعالجة للجفاف وشراب الزنك بوحدات الرعاية الاساسية بمحافظات الجمهوريه وذلك بقيمة 7ملايين و200 الف جنيه ، خلال ...Mon, 24 Apr 2017 10:44:12 GMT