قام نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، اليوم الاثنين، بشكل خاص لمقر جريدة (وطني) للتهنئة بعيد الفصح المجيد، وذلك في ظل الأحداث الإرهابية الأخيرة التي طالت الأقباط وكنائسهم، مؤكدًا أن الشعب المصري سيتصدى للإرهاب.

وكان في استقبال سلامة، مدير تحرير القسم الإنجليزي بالجريدة المهندسة سامية سيدهم، ومدير تحرير الموقع الإلكتروني المهندسة دينا سيدهم، ورؤساء الأقسام بالجريدة ومحرري أسرة (وطني).

وبدأ النقيب حديثه بتهنئة أسرة (وطني) بعيد القيامة المجيد، متمنيًا أن يخلص الله مصر من آلام ومتاعب الإرهاب التي يتعرض لها الشعب المصري كله، وشكر أسرة الجريدة لمساندته وقت الانتخابات التي وصفها بأنها كانت المعركة الأصعب في تاريخ النقابة.

وأضاف نقيب الصحفيين: “أعمل منذ اللحظة الأولى، وتقابلت مع رئيس الوزراء والعديد من الوزراء والمسئولين ونجحت في حل عدة مشاكل، ضمنها مشكلة مع المستشار أحمد الزند، و أيضا مشكلة مع وزير الصحة وأحد صحفيي الأهرام”.

وأكد أن النقابة تساند كل من له حق، لكن لا تصح المدافعة عن المخالفين للقانون من أجل الحفاظ على كرامة الصحفيين وهيبتهم.

وتعد هذه الجلسة الأولى لأسرة (وطني) مع نقيب الصحفيين.