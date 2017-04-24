أعلنت المرشحة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية ماريان لوبان عن تركها لقيادة الجبهة الوطنية الفرنسية، وذلك من أجل التركيز في الجولة الثانية من الانتخابات.

وقالت لوبان وفق صحيفة “الاندبنديت” البريطانية إنها مرشحة للرئاسة، وليست مرشحة عن الجبهة الوطنية، الأمر الذي يفسر هذا التنازل، حيث إنها تحاول جذب الناخبين من مختلف الطوائف السياسية إليها.

يذكر أن لوبان حلت في المرتبة الأولى خلف المرشح الليبرالي “إيمانويل ماكرون” الذي احتل المرتبة الأولى، خلال المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي تختار خليفة للرئيس المنتهية ولايته فرانسوا أولاند.