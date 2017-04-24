 Moheet on google
الإثنين 24 ابريل 2017 10:57 مساءً
روابط سريعة
ألمانيا تتهم شاباً أفغانياً بالانضمام لـ"طالبان" والاشتراك في اعتداءات على قوات الشرطة والجيش
الشرطة الالمانية

ألمانيا تتهم شاباً أفغانياً بالانضمام لـ"طالبان" والاشتراك في اعتداءات على قوات الشرطة والجيش

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:23 م
أ ش أ

وجه مدعون فيدراليون ألمان الاتهام إلى شاب أفغاني يبلغ من العمر 17 عاما للاشتباه في انضمامه إلى حركة “طالبان” ومشاركته في شن هجمات ضد قوات الأمن الأفغانية.

ونقلت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، عن المدعين الألمان قولهم “إن المشتبه به - الذي يدعى عبدالله - يواجه تهما بالانضمام إلى منظمة إرهابية (طالبان) والشروع في القتل وخرق قوانين مراقبة الأسلحة”.

وأضافوا أن المشتبه به يُتهم بالانضمام إلى حركة طالبان في أوائل عام 2014 وتلقيه تدريبا عسكريا، علاوة على مشاركته في شن هجمات على قوات الشرطة والجيش الأفغانية وقافلة تضم جنودا محليين وأجانب.

وأشار المدعون إلى أن المشتبه به هرب من أفغانستان عام 2015 وتم اعتقاله في ألمانيا في نوفمبر الماضي.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3