وجه مدعون فيدراليون ألمان الاتهام إلى شاب أفغاني يبلغ من العمر 17 عاما للاشتباه في انضمامه إلى حركة “طالبان” ومشاركته في شن هجمات ضد قوات الأمن الأفغانية.

ونقلت قناة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم الاثنين، عن المدعين الألمان قولهم “إن المشتبه به - الذي يدعى عبدالله - يواجه تهما بالانضمام إلى منظمة إرهابية (طالبان) والشروع في القتل وخرق قوانين مراقبة الأسلحة”.

وأضافوا أن المشتبه به يُتهم بالانضمام إلى حركة طالبان في أوائل عام 2014 وتلقيه تدريبا عسكريا، علاوة على مشاركته في شن هجمات على قوات الشرطة والجيش الأفغانية وقافلة تضم جنودا محليين وأجانب.

وأشار المدعون إلى أن المشتبه به هرب من أفغانستان عام 2015 وتم اعتقاله في ألمانيا في نوفمبر الماضي.