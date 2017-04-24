أكد محافظ الدقهلية الدكتور أحمد شعراوي، أنه تم وضع تصور شامل للنهوض ببحيرة المنزلة وتطهيرها وتنميتها.. مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما خاصا بالمشروع القومي لتطهير بحيرات مصر والنهوض بالثروة السمكية.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، اليوم الاثنين، بعدد من صيادي بحيرة المنزلة بديوان المحافظة للاستماع إلىمشكلاتهم ومقترحاتهم، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات المحافظة.

وقال شعراوي إن تطوير بحيرة المنزلة يعد نقلة حضارية كبيرة، وأن أهم عناصر وبنود هذا التطوير تبدأ بمواجهة البلطجة والصيد باستخدام الكهرباء ومحاولات السيطرة على صغار الصيادين من جانب بعض الخارجين على القانون بالمنطقة.

وأضاف أن تفاصيل المشروع تبدأ بعمل سور حول البحيرة وبوابات لإحكام الدخول للقيام بأعمال الصيد بتراخيص معتمدة للسيطرة وتهيئة المناخ الملائم للصيادين.. مشيرا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والقوات المسلحة قادرة على القضاء على البلطجة ببحيرة المنزلة.

وأوضح أنه سيتم تطوير البحيرة بنقل المناطق السكنية المجاورة لمناطق الصيد لاستغلال تلك المساحات في إقامة مشروعات صناعية وإنتاجية تقوم على الثروة السمكية كالتعليب والتبريد وإنتاج الأعلاف ومستلزمات الصيد والشباك ومراكب الصيد وغيرها مما يساهم في أن تكون منطقة رواج تجاري وصناعي وفرص عمل ويمنع أية محاولات للخروج على القانون.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أنه سيتم التنسيق مع محافظتي بورسعيد ودمياط المجاورتين وهيئة الثروة السمكية لمواجهة التعديات الجديدة في الحال وعمليات الردم المستجدة.. معلنا تشكيل جهاز يتولى مسئولية بحيرة المنزلة وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية وتطوير وتطهير بحيرات مصر.