أعلن الأزهر الشريف، عن حاجته لشغل وظائف قيادية طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016م واللائحة التنفيذية للقانون 5 لسنة 1991 فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.

وذكر بيان للأزهر الشريف أن الوظائف المتاحة هى: «رئيس قطاع مكتب شيخ الأزهر، ومدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ (الإسكندرية) ورئيس قطاع مدن البعوث، ومدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ( دمنهور)، ورئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( الفيوم)، ورئيس قطاع الامانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية.

ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (المنيا)، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الهندسية، ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (أسيوط)، ورئيس الإدارة المركزية للشئون الإدارية والأفراد.

ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( كفر الشيخ )، ورئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب والطالبات، ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( الغربية )، ورئيس الإدارة المركزية لمكتبة الأزهر والمخطوطات.

ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( الدقهلية )، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية القاهرة، ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب (القليوبية)، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (دمياط).

ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( أسوان )، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة ازهرية (الاسماعيلية) ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( السويس ) ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة ازهرية (الجيزة).

ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( بورسعيد )، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة ازهرية (سوهاج)، ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( البحر الأحمر )، ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة ازهرية (قنا).

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( جنوب سيناء ) ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة ازهرية (الأقصر) ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( الوادي الجديد ) ورئس الإدارة المركزية لأمانة اللجنة العليا لهيئة كبار العلماء ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( مرسى مطروح ) ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والحسابات.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للمواد الثقافية ورعاية الطلاب ( البحيرة ) ورئيس الإدارة المركزية للخدمات ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية (القاهرة) ورئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية (الجيزة) ورئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والخدمات ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية (قنا ) ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية ( المنوفية) ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( أسوان ) ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (بني سويف) ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( الإسكندرية ).

ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية ( السويس) ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( كفر الشيخ ) ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (بورسعيد) ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( الشرقية ) ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (جنوب سيناء ) ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( دمياط ) ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (البحر الأحمر) ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( القليوبية ) ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية (الوادي الجديد) ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( السويس ) ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة أزهرية ( مرسى مطروح) ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( البحر الأحمر ) ورئيس الإدارة المركزية للبعوث الإسلامية.

ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( جنوب سيناء ) ورئيس الإدارة المركزية لشئون الطلاب الوافدين والمدن والإعاشة ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة أ للعلوم الدينية والعربية ( الإسماعيلية ) ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية ( مدن البعوث) ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( سوهاج ) ومدير عام الإدارة العامة لشئون هيئة كبار العلماء ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( الشرقية ).

مدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية ولجان الهيئة ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( دمياط ) ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لوكيل الأزهر ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( الإسماعيلية ) ومدير عام الإدارة العامة للجامع الأزهر.

مدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( الدقهلية ) ومدير عام الإدارة العامة للفتاوى والعقود ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( البحر الأحمر ) ومدير عام الإدارة العامة للتظلمات والشكاوى ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( الوادي الجديد ) ومدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية التعليمية ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( مرسى مطروح ) ومدير عام الإدارة العامة للشئون الفنية العلمية ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( جنوب سيناء ).

مدير عام الإدارة العامة للمراسم ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( السويس ) ومدير عام الادارة العامة لديوان المظالم ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( بور سعيد ) ومدير عام الإدارة العامة للموازنة ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( بني سويف ) ومدير عام الإدارة العامة لاستراتيجية الموارد البشرية ومدير عام الإدارة العامة لمنطقة الدعوة والإعلام الديني ( الجيزة ) ومدير عام الإدارة العامة لتقويم الأداء ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية لمجمع البحوث الإسلامية ومدير عام الإدارة العامة للشئون الوظيفية ومدير عام الإدارة العامة للمخطوطات ومدير عام الإدارة العامة لأملاك وأوقاف الأزهر.

مدير عام الإدارة العامة لمناطق الدعوة والإعلام الديني ومدير عام الإدارة العامة لشئون المقر والهيئات التابعة ومدير عام الإدارة العامة لشئون الطلاب والخدمات ومدير عام الإدارة العامة للصيانة وأعمال الكهرباء والميكانيكا ومدير عام الإدارة العامة للشئون المالية بقطاع مدن البعوث الإسلامية ومدير عام الإدارة العامة لتشغيل وصيانة الأجهزة والحسابات الإلكترونية ومدير عام الإدارة العامة للشئون الإدارية والوظيفية بقطاع مدن البعوث الإسلامية ومدير عام الإدارة العامة لصيانة المباني وأعمال الانشاءات ورئيس الإدارة المركزية لمنطقة ازهرية (الدقهلية).

مدير عام الإدارة العامة لشئون المجلس الأعلى ولجانه ومدير عام مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار ومدير عام الإدارة العامة لرياض الأطفال ومدير عام البحوث الفنية ومدير عام الإدارة العامة للكتب والمكتبات ومدير عام التفتيش المالى ومدير عام الإدارة العامة لشئون القرآن ومدير عام الحسابات الخاصة ومدير عام الإدارة العامة لشئون الامتحانات ومدير عام الادارة العامة للاعلام ومدير عام الإدارة العامة للأنشطة الاجتماعية ومدير عام مكتبة الازهر ومدير عام الإدارة العامة لجودة التعليم ومدير عام الإدارة العامة للدعوة ومدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ (خاتم المرسلين) ومدير عام التعليم الاعدادى ومدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ (أسيوط) ومدير عام الكمبيوتر التعليمي ومدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ (قنا ).

مدير عام الخطة والمنهج ومدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ ( المنصورة ) ومدير عام شئون المناطق ومدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ ( الزقازيق) ومدير عام التغذية ومدير عام الإدارة العامة لمعهد ثانوي أ ( شبين الكوم) ومدير عام التنسيق.

وطالب الأزهر، المتقدمين، باستفياء نموذج التقدم للوظائف القيادية، ويمكن الحصول عليه من الإدارة العامة لشئون العاملين، على أن يرفق به: بيان مستقل عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها، وبيان مستقل عن اقتراحاته لتطوير الوظيفة المتقدم إليها، عدد 3 صور شمسية حديثة + صورتين من بطاقة الرقم القومي.

وتقدم الطلبات إما باليد إلى الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بسكرتارية مكتب شيخ الأزهر بمقر مشيخة الأزهر بحديقة الخالدين بالدراسة بالقاهرة، أو إلكترونيا من خلال بوابة الأزهر (سيتم نشر رابط التسجيل يوم الأربعاء القادم)، وذلك لمدة 15 يوما تبدأ من يوم الأربعاء الموافق 26 /4 /2017م وحتى نهاية يوم الأربعاء 10 /5 /2017م، ولن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة للمستندات المطلوبة أو التي ترد بالبريد أو التى تسلم قبل أو بعد الميعاد المحدد للإعلان.