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بالفيديو.. الحكم يلغي هدفاً عالميا لمحمد صلاح في لقاء روما وبيسكارا
محمد صلاح - روما

بالفيديو.. الحكم يلغي هدفاً عالميا لمحمد صلاح في لقاء روما وبيسكارا

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:29 م

سجل محمد صلاح هدفا رائعا في مباراة بيسكارا وروما، ضمن مبارايات الجولة 35 بالدوري الإيطالي، في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء،
وألغى حكم اللقاء الهدف بعد احتسابه بداعي التسلل.

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