سجل محمد صلاح هدفا رائعا في مباراة بيسكارا وروما، ضمن مبارايات الجولة 35 بالدوري الإيطالي، في الدقيقة الثانية من عمر اللقاء،

وألغى حكم اللقاء الهدف بعد احتسابه بداعي التسلل.

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