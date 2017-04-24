

قال خالد البلشي، الوكيل السابق لنقابة الصحفيين: إن جبهة الدفاع عن الصحفيين والحريات، تعد للذكرى الأولى لعمومية الصحفيين الحاشدة في ٤ مايو، كرد فعل لاقتحام النقابة والقبض على صحفيين، أحدهما الآن عضو مجلس نقابة الصحفيين.

وأكد “البلشي” خلال مؤتمر الجبهة بمقر الصحفيين أنهم يسعون أن يكون التقدم بالنقض على حكم حبس يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، ووكيلي النقابة جمال عبدالرحيم، وخالد البلشي عام مع إيقاف التنفيذ، في نفس يوم ذكرى العمومية.

وشدد على أن يوم ٤ مايو المقبل، سيكون يومًا مناسبًا لطرح قضايا حرية الصحفيين ومشكلاتهم، وبخاصة أنه يتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة في ٣ مايو، لافتًا إلى أن اليوم سيكون مليئ بالفعاليات وسيطرحون خلاله آخر تقرير للجنة حريات الصحفيين خلال العام الماضي.