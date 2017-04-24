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خالد الجندي: هذا الفرق بين الاغتصاب والتحرش
الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: هذا الفرق بين الاغتصاب والتحرش

الإثنين، 24 ابريل 2017 10:17 م
كتب - متابعات

قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي، إن المتحرش غير المغتصب لأن الاغتصاب هو خطف المرأة أو الطفل تحت تهديد السلاح فهي مجني عليها وأخذ الشيء غصبًا عنها، أما التحرش فتكون هناك أسباب ودوافع أدت إليه وهو حرام وقلة أدب وشيء دنيء والمتحرش حيوان، أما المتحرش به قد يكون سببًا في التحرش من الملابس غير المقبولة وخلافه من الأمور التي تؤدي للتحرش.

وأضاف الجندي خلال برنامج “لعلهم يفقهون” على فضائية “دي إم سي”، قائلا: حسبي الله ونعم الوكيل في كل متحرش، مطالبا رجال الدين والعلماء بأن يوقروا أنفسهم ويقدموا النصيحة للسيدات والفتيات والشباب حتى يتجنبوا ويقضوا على ظاهرة التحرش في المجتمع، ويجب على المجتمع أن لا يربط العلاقة بين الحجاب والتحرش.

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