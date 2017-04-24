أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه خاض معارك كبيرة من أجل الدعوة للإصلاح، قائلا: “أنا مش طمعان فى حاجة، وكل شغلى لوجه الله”.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الإثنين: “الإصلاح مهنة صعبة، يا مشايخ ياللى عاوزين تمسكوا العصاية من النص، كفاية كده وحددوا موقفكم، واتكلموا لمصلحة بلدكم، وعرفونا أنتوا مع مين”.

واستكمل: “يا ريت نتعامل مع الدعوة برجولة، ونتحمل ونقول كلمة الحق، وده مش معناه إننا نسيئ الأدب مع الناس”.