الأهلي يعزز صدارته للدوري بهدف كوليبالي في طنطاالإثنين، 24 ابريل 2017 10:01 م
عزز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارته للدوري المصري بالفوز على نظيره طنطا بهدف دون رد في لقاء الجولة الـ 25 من مسابقة “عبور لاند”.
وجاء هدف الفوز عن طريق اللاعب سليماني كوليبالي في الدقيقة 36 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الـ 18 أتت علي يسار الحارس الطنطاوي.
ويحتل الأهلي المركز الاول في الجدول برصيد 67 نقطة بفارق 13 نقطة عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني، وتوقف طنطا عند المركز 13 برصيد 24 نقطة.
ملخص الشوط الأول
بداية قوية وسريعة من الفريقين، وسرعان ما سيطر الأهلى على منطقة وسط الملعب، وكاد ان يهدد مرمى طنطا في اول ربع ساعه عن طريق عبدالله السعيد بتسديدة قوية في الدقيقة 8 خرجت بجوار القائم، ثم عاد وسدد صاروخية أخرى في الدقيقة 11 ولكن تخطئ المرمى.
ورد حسين حلمى لاعب طنطا على السعيد بتسديدة قوية مرت بجانب قائم شريف اكرامي من هجمة منظمة وخطيرة لابناء السيد البدوى في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.
واهدر النيجيري جونيور اجاى فرصة هدف مؤكد للمارد الأحمر بعد أخرج عرضية أحمد إلى بعيدا عن المرمى رغم تواجده أمامها مباشرة في الدقيقة 24 عمر اللقاء.
وأحرز سليماني كوليبالى الهدف الأول للاهلى بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد استلامه رائعة لتسديدة عاشور، ليراوغ الدفاع ويسكنها الشباك في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.
وواصل الأهلى ضغطه لاحراز هدف ثاني وسط تكتل دفاعي من طنطا ليخرج النصف الأول من المباراة بتقدم الأحمر بهدف دون رد.
الشوط الثاني
وفي الدقيقة 57 سدد عبدالله السعيد كرة قوية من ركلة حرة ثابتة لكن علت عارضة حارس مرمى نادي طنطا.
وكاد طنطا ان يسجل هدف التعادل من ضربة رأس لكن تذهب بجوار مرمى اكرامي ليظل الأهلي متقدما بهدف في الدقيقة 60.
وانطلق عبدالله السعيد ومرر كرة داخل منطقة الجزاء لحسام غالي الذي سددها اعلى عارضة طنطا في الدقيقة 61.
وفشل اجايي في استغلال مهاراته بعدما انطلق وراوغ مدافعي طنطا وسجل كرة ضعيفة بالقدم اليسرى في يد حارس الضيوف بالدقيقة 63.
واستمر الأهلي في محاولاته الهجومية، وارسل اجايي تمريرة لعبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة اعلى مرمى طنطا في الدقيقة 66.
ومن جملة رائعة اثناء تنفيذ كرة ثابتة، سدد كوليبالي كرة “ع الطاير” من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69 لكن تعلوا العارضة وتضيع فرصة جديدة للأهلي.
وفي الدقيقة 73، سلسلة تمريرات بين اجايي للسعيد ثم لكوليبالي ثم للسعيد مرة أخرى الذي مررها لكوليبالي سددها بقدمه اليسرى ينقذها حارس طنطا ويبعدها لركلة ركنية.
واستحوذ طنطا في الدقائق الأخيرة من المباراة على الكرة محاولا ادراك هدف التعادل، لكن فشل لاعبوه في اختراق دفاعات الأهلي.
-
جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان
نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان . وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء ...Mon, 24 Apr 2017 13:07:08 GMT
-
رفع الحصانة عن 3 نواب كويتيين في قضية اقتحام مجلس الأمة
قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف في دولة الكويت برئاسة المستشار إبراهيم العبيد تحديد يوم 10 مايو المقبل موعدًا لاستكمال محاكمة 70 شخصًا -بينهم عدد من النواب ...Mon, 24 Apr 2017 12:39:02 GMT
-
إغلاق طريق رأس غارب بالبحر الأحمر بسبب العاصفة الرملية
اغلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، اليوم الاثنين، طريق الشيخ فضل/رأس غارب أمام الحركة المرورية نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها ...Mon, 24 Apr 2017 12:19:06 GMT
-
رسميا.. تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى بسبب زيارة بابا الفاتيكان
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى الأسبوع الـ26 للدورى، والتى كان مقررا لها الجمعة المقبل. وقال عامر حسين إن تأجيل المباراة ...Mon, 24 Apr 2017 11:24:22 GMT
-
اليوم.. حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح يحتفلان بعقد قرانهما
يحتفل حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، نجما مسرح مصر، اليوم الاثنين، بعقد قرانهما بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وذلك في تمام الثانية ظهرًا، وسيقام حفل ...Mon, 24 Apr 2017 09:26:33 GMT
-
إصابة شرطية إسرائيلية بعملية طعن شمالي القدس
زعمت الشرطة الإسرائيلية، صباح الإثنين، إصابة شرطية بجروح طفيفة جرّاء “طعنة بسكين سددتها فلسطينية” لها عند حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي، شمالي القدس. وقالت ...Mon, 24 Apr 2017 06:59:36 GMT
-
زحام شديد في مترو "المرج - حلوان" بسبب تأخر القطارات
شهد الخط الأول بمترو الانفاق ، حالة زحام شديدة وتكدس بسبب تأخر قطارات الخط الأول “المرج - حلوان” . وأعلنت إذاعة مترو الأنفاق عن وجود عطل في محطة “طرة البلد”، ما أدى ...Mon, 24 Apr 2017 08:17:00 GMT
-
جرحى فى إطلاق نار بسبب مباراة برشلونة وريال مدريد بالعراق
سقط عشرات الجرحى خلال احتفالات جماهير نادى برشلونة بالفوز الثمين الذى تحقق على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة الكلاسيكو التى جمعتهما مساء أمس ...Mon, 24 Apr 2017 09:45:45 GMT
-
الصحة: شراء محاليل معالجة الجفاف وشراب الزنك ب7.2 مليون جنيها خلال 3 أشهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفيروشراء المحاليل المعالجة للجفاف وشراب الزنك بوحدات الرعاية الاساسية بمحافظات الجمهوريه وذلك بقيمة 7ملايين و200 الف جنيه ، خلال ...Mon, 24 Apr 2017 10:44:12 GMT