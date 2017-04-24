عزز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صدارته للدوري المصري بالفوز على نظيره طنطا بهدف دون رد في لقاء الجولة الـ 25 من مسابقة “عبور لاند”.

وجاء هدف الفوز عن طريق اللاعب سليماني كوليبالي في الدقيقة 36 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الـ 18 أتت علي يسار الحارس الطنطاوي.

ويحتل الأهلي المركز الاول في الجدول برصيد 67 نقطة بفارق 13 نقطة عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني، وتوقف طنطا عند المركز 13 برصيد 24 نقطة.

ملخص الشوط الأول

بداية قوية وسريعة من الفريقين، وسرعان ما سيطر الأهلى على منطقة وسط الملعب، وكاد ان يهدد مرمى طنطا في اول ربع ساعه عن طريق عبدالله السعيد بتسديدة قوية في الدقيقة 8 خرجت بجوار القائم، ثم عاد وسدد صاروخية أخرى في الدقيقة 11 ولكن تخطئ المرمى.

ورد حسين حلمى لاعب طنطا على السعيد بتسديدة قوية مرت بجانب قائم شريف اكرامي من هجمة منظمة وخطيرة لابناء السيد البدوى في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

واهدر النيجيري جونيور اجاى فرصة هدف مؤكد للمارد الأحمر بعد أخرج عرضية أحمد إلى بعيدا عن المرمى رغم تواجده أمامها مباشرة في الدقيقة 24 عمر اللقاء.

وأحرز سليماني كوليبالى الهدف الأول للاهلى بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد استلامه رائعة لتسديدة عاشور، ليراوغ الدفاع ويسكنها الشباك في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وواصل الأهلى ضغطه لاحراز هدف ثاني وسط تكتل دفاعي من طنطا ليخرج النصف الأول من المباراة بتقدم الأحمر بهدف دون رد.

الشوط الثاني

وفي الدقيقة 57 سدد عبدالله السعيد كرة قوية من ركلة حرة ثابتة لكن علت عارضة حارس مرمى نادي طنطا.

وكاد طنطا ان يسجل هدف التعادل من ضربة رأس لكن تذهب بجوار مرمى اكرامي ليظل الأهلي متقدما بهدف في الدقيقة 60.

وانطلق عبدالله السعيد ومرر كرة داخل منطقة الجزاء لحسام غالي الذي سددها اعلى عارضة طنطا في الدقيقة 61.

وفشل اجايي في استغلال مهاراته بعدما انطلق وراوغ مدافعي طنطا وسجل كرة ضعيفة بالقدم اليسرى في يد حارس الضيوف بالدقيقة 63.

واستمر الأهلي في محاولاته الهجومية، وارسل اجايي تمريرة لعبدالله السعيد داخل منطقة الجزاء، سددها مباشرة اعلى مرمى طنطا في الدقيقة 66.

ومن جملة رائعة اثناء تنفيذ كرة ثابتة، سدد كوليبالي كرة “ع الطاير” من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 69 لكن تعلوا العارضة وتضيع فرصة جديدة للأهلي.

وفي الدقيقة 73، سلسلة تمريرات بين اجايي للسعيد ثم لكوليبالي ثم للسعيد مرة أخرى الذي مررها لكوليبالي سددها بقدمه اليسرى ينقذها حارس طنطا ويبعدها لركلة ركنية.

واستحوذ طنطا في الدقائق الأخيرة من المباراة على الكرة محاولا ادراك هدف التعادل، لكن فشل لاعبوه في اختراق دفاعات الأهلي.