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حماية المستهلك: هذا أساس منظومتنا
اللواء عاطف يعقوب

حماية المستهلك: هذا أساس منظومتنا

الإثنين، 24 ابريل 2017 09:52 م
كتب - متابعات

أكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن أساس منظومة حماية المستهلك هو التشريع، منوهًا أنه سيتم الإنتهاء من قانون حماية المستهلك قبل شهر رمضان.

وقال في مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام جرايد” المذاع على شاشة “العاصمة”، اليوم الإثنين، إن الجهاز أول من يحافظ على المستهلك، وكتفه مائل نحو المستهلك بصفته الطرف الضعيف في المعادلة بين التاجر والمستهلك.

ولفت إلى أن الجهاز إنشاء تطبيق خاص عبر الهاتف المحمول، باسم حماية المستهلك، ويتم تحميله بالمجان لتوضيح النصائح والإرشادات والتواصل مع الجهاز وتقديم الشكاوي، وسيتم وضع متابعة الأسعار من خلاله.

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