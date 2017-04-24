أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمرا باعتقال الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي، التهامي محمد خالد، للإشتباه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت المحكمة التي مقرها لاهاي بهولندا في بيان صدر عنها اليوم الاثنين أن القضاة أقروا المذكرة الصادرة في العام 2013 بحق التهامي، في تهم منها التعذيب والاضطهاد، وذلك بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة، فاتو بنسودا

وذكر البيان أن أمر الاعتقال يقوم على أنشطة التهامي في مجال قمع المعارضة إبان حكم الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي.