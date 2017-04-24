قال المخرج محمد العمري، رئيس مجلس إدارة صوت القاهرة: إن الإنتاج الدرامي بدأ في مصر، وأن القوة الناعمة ليست مجرد كلمة، مؤكدًا أنها جزء كبير من ثقافتنا وقوتنا.

وأضاف العمرى خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي لشركة صوت القاهرة للإعلان عن أعمالها المشاركة في السباق الرمضاني، أنه في ظل غياب تمويل الدولة عن إنتاج الأعمال الدرامية وترك الساحة للشركات الخاصة والتي تقوم بعضها بتقديم أعمال يستاء من محتواها الجمهور رغم التقدم العالي بالصورة.

وأوضح أن الشركة ستقدم في رمضان المقبل ٦ أعمال درامية من بينها “الإسلام والمسلمون”، الذي نقدم من خلاله سماحة الدين الإسلامي المحارب للعنف، ومسلسل “سمعة” الذي يصور كيف كان سيقدم الفنان الراحل إسماعيل ياسين إذا كان عايش في هذا الزمن، كما ستقدم الشركة الجزء الثاني من مسلسل قضاة عظماء، وغيرها من الأعمال الاجتماعية والكوميدية الهادفة التي تعاون عليها مجموعة من كبار المنتجين والمخرجين.

وأكد أن شركة صوت القاهرة المملوكة للهيئة العربية للإعلام حاليًا، بعد انفصالها عن اتحاد الإذاعة والتلفزيون لها تاريخ طويل من الأعمال الدرامية الهادفة التي حازت على رضا وإعجاب الجميع، معربًا أنه كان من المؤسف أن تتوقف تلك الشركة عن تقديم تلك الأعمال.