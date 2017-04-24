الكاتبة وأخصائية التغذية جون سالجي بلاك تعترف أن فقدان الوزن قد لا يكون أمراً سهلاً، ولكنها تقدم 5 استراتيجيات لمراقبة السعرات الحرارية والتخلص من الوزن الزائد.

تعرف إلى هذه النصائح المهمة، وفقاً لمقطع فيديو نشرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية، للمشاهدة.اضغط هنا.