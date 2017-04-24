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بالفيديو.. 5 نصائح لفقدان الوزن بشكل أسرع
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بالفيديو.. 5 نصائح لفقدان الوزن بشكل أسرع

الإثنين، 24 ابريل 2017 09:45 م

الكاتبة وأخصائية التغذية جون سالجي بلاك تعترف أن فقدان الوزن قد لا يكون أمراً سهلاً، ولكنها تقدم 5 استراتيجيات لمراقبة السعرات الحرارية والتخلص من الوزن الزائد.

تعرف إلى هذه النصائح المهمة، وفقاً لمقطع فيديو نشرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية، للمشاهدة.اضغط هنا.

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