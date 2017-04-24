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تعرف على موقع البحرية المصرية على مستوى العالم.. مركز مفرح
لانشات تابع البحرية المصرية

تعرف على موقع البحرية المصرية على مستوى العالم.. مركز مفرح

الإثنين، 24 ابريل 2017 09:43 م
كتب - متابعات

قال موقع جلوبال فاير، المتخصص فى الشئون العسكرية، إن القوات البحرية المصرية تحتل المرتبة السادسة على مستوى بحريات العالم، والأولى عربياً.
وأوضح الموقع أن وصول القوات البحرية لهذه الدرجة المتقدمة عربياً وعالمياً يأتى نظراً لقدراتها، وعدد الوحدات التى تمتلكها، التى تقدر بـ320 قطعة بحرية مختلفة، منها 11 فرقاطة، و9 غواصات و174 لنش مرور ساحلياً، بالإضافة إلى عدد كبير من لنشات الصواريخ وزوارق بحرية من طراز غويند.
وكانت استقبلت القوات المسلحة المصرية، مؤخراً غواصة ألمانية الصنع تحمل اسم «تحيا مصر».

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