قال موقع جلوبال فاير، المتخصص فى الشئون العسكرية، إن القوات البحرية المصرية تحتل المرتبة السادسة على مستوى بحريات العالم، والأولى عربياً.

وأوضح الموقع أن وصول القوات البحرية لهذه الدرجة المتقدمة عربياً وعالمياً يأتى نظراً لقدراتها، وعدد الوحدات التى تمتلكها، التى تقدر بـ320 قطعة بحرية مختلفة، منها 11 فرقاطة، و9 غواصات و174 لنش مرور ساحلياً، بالإضافة إلى عدد كبير من لنشات الصواريخ وزوارق بحرية من طراز غويند.

وكانت استقبلت القوات المسلحة المصرية، مؤخراً غواصة ألمانية الصنع تحمل اسم «تحيا مصر».