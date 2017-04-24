رفضت اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية في تركيا، طلب حزب الشعب الجمهوري المعارض، بتأجيل إعلان نتائج الاستفتاء حول توسيع الصلاحيات الرئاسية قبل صدور قرار بشأن طعنه على تلك النتائج، وذلك وفق “روسيا اليوم”.

وكان حزب الشعب الجمهوري تقدم الأسبوع الماضي، بطلب إلى المحكمة العليا للتدخل من أجل منع لجنة الانتخابات من إعلان النتائج النهائية للاستفتاء، الذي أجري يوم 16 إبريل، لحين انتهاء الإجراءات القانونية المتعلقة بالطعون المرفوعة على تلك النتائج.

يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد رفضت طعونًا قدمتها 3 أحزاب معارضة من بينها “حزب الشعب الجمهوري”، على نتائج عملية الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية.