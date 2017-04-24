فق محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، اليوم الاثنين، على إقامة مدرسة لغات تجريبية من الحضانة إلى المرحلة الثانوية على مساحة 120 ألف متر مربع بقرية “القرضا” مركز كفر الشيخ.

وقالت رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ المهندسة مها عبيد - في تصريح اليوم - إن المدرسة ستضم 42 فصلا لحل مشكلة الكثافات الطلابية داخل الفصول والقضاء على قوائم الانتظار والمدرسة تخدم مدينة كفر الشيخ وتوابعها، لافتة إلى أنه تم الانتهاء من إقامة 14 مدرسة خلال العام المالي الحالي وتم تسليم 201 فصل على مستوى مراكز المحافظة