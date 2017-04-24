السودان يحتفل بخلو "فور برنقا" بغرب دارفور من مخلفات الحربالإثنين، 24 ابريل 2017 09:14 م
احتفلت محلية فور برنقا بولاية غرب دارفور بالسودان، اليوم الاثنين، بإعلان خلوها من مخلفات الحرب من الألغام والأجسام غير المتفجرة، بحضور وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية الفريق الركن علي محمد سالم، والوالي فضل المولى الهجا، ولفيف من قادة العمل العسكري والأمني، والشركاء من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، ورجال الإدارة الأهلية وزعماء العشائر وممثلي منظمات المجتمع المدني بالولاية.
وثمن وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية - في كلمته خلال الاحتفال - الجهود المخلصة التي بذلت حتى إكمال نظافة المحلية وإعلان خلوها من الألغام والأجسام غير المتفجرة، الأمر الذي يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين، ويفتح أمامهم الباب لاستثمار الأراضي الزراعية الواسعة والخصبة التي تتمتع بها المحلية، بجانب ممارسة نشاطهم التجاري والاقتصادي والزراعي والرعوي، كما يسهم في حرية الحركة بين القرى والمدن.
وأشاد الوزير بالوعي الذي تحلى به المواطنون في التعامل مع الألغام والأجسام غير المتفجرة، ومساهمتهم في الجهود التي بذلتها الجهات المعنية، مؤكدًا عزم الدولة على المضي قدمًا لتحقيق الشعار الذي رفعته “معًا نحو سودان خالٍ من الألغام ومخلفات الحرب”.
من جانبه، دعا والي ولاية غرب دارفور مواطني المحلية للمحافظة على أرضهم وصيانة أمنها بنشر ثقافة التسامح والسلام، ونبذ العنف والاحتراب، والتوجه إلى الإنتاج وتحضير الحقول استعدادًا لفصل الخريف المقبل، مبشرًا مواطني المحلية بمخرجات الحوار الوطني التي ستضع نهاية لحالة الحرب والاقتتال في ربوع دارفور وجميع أنحاء السودان.
بدورهم، قدم أعيان ومواطنو محلية فور برنقا ميثاقًا تعهدوا فيه بالمحافظة على الأرض، بعد أن سلمتها لهم فرق المسح والإزالة خالية من المخلفات والذخائر غير المتفجرة.
-
جامعة الأزهر تنفى تعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان
نفت جامعة الأزهر ما صدر عن أحد أساتذتها في وسائل الإعلام بتعيين 6 آلاف معيد ينتمون لجماعة الإخوان . وذكر بيان للمركز الإعلامى بجامعة الأزهر اليوم الاثنين أن هؤلاء ...Mon, 24 Apr 2017 13:07:08 GMT
-
رفع الحصانة عن 3 نواب كويتيين في قضية اقتحام مجلس الأمة
قررت الدائرة الجزائية بمحكمة الاستئناف في دولة الكويت برئاسة المستشار إبراهيم العبيد تحديد يوم 10 مايو المقبل موعدًا لاستكمال محاكمة 70 شخصًا -بينهم عدد من النواب ...Mon, 24 Apr 2017 12:39:02 GMT
-
إغلاق طريق رأس غارب بالبحر الأحمر بسبب العاصفة الرملية
اغلقت الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب شمال محافظة البحرالأحمر، اليوم الاثنين، طريق الشيخ فضل/رأس غارب أمام الحركة المرورية نتيجة العاصفة الرملية التي تعرضت لها ...Mon, 24 Apr 2017 12:19:06 GMT
-
اليوم.. حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح يحتفلان بعقد قرانهما (صور ...
يحتفل حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح، نجما مسرح مصر، اليوم الاثنين، بعقد قرانهما بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس، وذلك في تمام الثانية ظهرًا، وسيقام…Mon, 24 Apr 2017 09:26:33 GMT
-
رسميا.. تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى بسبب زيارة بابا الفاتيكان
أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، تأجيل مباراة الأهلى والإنتاج الحربى فى الأسبوع الـ26 للدورى، والتى كان مقررا لها الجمعة المقبل. وقال عامر حسين إن تأجيل المباراة ...Mon, 24 Apr 2017 11:24:22 GMT
-
إصابة شرطية إسرائيلية بعملية طعن شمالي القدس
زعمت الشرطة الإسرائيلية، صباح الإثنين، إصابة شرطية بجروح طفيفة جرّاء “طعنة بسكين سددتها فلسطينية” لها عند حاجز قلنديا العسكري الإسرائيلي، شمالي القدس. وقالت ...Mon, 24 Apr 2017 06:59:36 GMT
-
زحام شديد في مترو "المرج - حلوان" بسبب تأخر القطارات
شهد الخط الأول بمترو الانفاق ، حالة زحام شديدة وتكدس بسبب تأخر قطارات الخط الأول “المرج - حلوان” . وأعلنت إذاعة مترو الأنفاق عن وجود عطل في محطة “طرة البلد”، ما أدى ...Mon, 24 Apr 2017 08:17:00 GMT
-
جرحى فى إطلاق نار بسبب مباراة برشلونة وريال مدريد بالعراق
سقط عشرات الجرحى خلال احتفالات جماهير نادى برشلونة بالفوز الثمين الذى تحقق على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فى مباراة الكلاسيكو التى جمعتهما مساء أمس ...Mon, 24 Apr 2017 09:45:45 GMT
-
الصحة: شراء محاليل معالجة الجفاف وشراب الزنك ب7.2 مليون جنيها خلال 3 أشهر
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن توفيروشراء المحاليل المعالجة للجفاف وشراب الزنك بوحدات الرعاية الاساسية بمحافظات الجمهوريه وذلك بقيمة 7ملايين و200 الف جنيه ، خلال ...Mon, 24 Apr 2017 10:44:12 GMT