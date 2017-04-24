احتفلت محلية فور برنقا بولاية غرب دارفور بالسودان، اليوم الاثنين، بإعلان خلوها من مخلفات الحرب من الألغام والأجسام غير المتفجرة، بحضور وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية الفريق الركن علي محمد سالم، والوالي فضل المولى الهجا، ولفيف من قادة العمل العسكري والأمني، والشركاء من المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية، ورجال الإدارة الأهلية وزعماء العشائر وممثلي منظمات المجتمع المدني بالولاية.

وثمن وزير الدولة بوزارة الدفاع السودانية - في كلمته خلال الاحتفال - الجهود المخلصة التي بذلت حتى إكمال نظافة المحلية وإعلان خلوها من الألغام والأجسام غير المتفجرة، الأمر الذي يبعث الثقة والطمأنينة في نفوس المواطنين، ويفتح أمامهم الباب لاستثمار الأراضي الزراعية الواسعة والخصبة التي تتمتع بها المحلية، بجانب ممارسة نشاطهم التجاري والاقتصادي والزراعي والرعوي، كما يسهم في حرية الحركة بين القرى والمدن.

وأشاد الوزير بالوعي الذي تحلى به المواطنون في التعامل مع الألغام والأجسام غير المتفجرة، ومساهمتهم في الجهود التي بذلتها الجهات المعنية، مؤكدًا عزم الدولة على المضي قدمًا لتحقيق الشعار الذي رفعته “معًا نحو سودان خالٍ من الألغام ومخلفات الحرب”.

من جانبه، دعا والي ولاية غرب دارفور مواطني المحلية للمحافظة على أرضهم وصيانة أمنها بنشر ثقافة التسامح والسلام، ونبذ العنف والاحتراب، والتوجه إلى الإنتاج وتحضير الحقول استعدادًا لفصل الخريف المقبل، مبشرًا مواطني المحلية بمخرجات الحوار الوطني التي ستضع نهاية لحالة الحرب والاقتتال في ربوع دارفور وجميع أنحاء السودان.

بدورهم، قدم أعيان ومواطنو محلية فور برنقا ميثاقًا تعهدوا فيه بالمحافظة على الأرض، بعد أن سلمتها لهم فرق المسح والإزالة خالية من المخلفات والذخائر غير المتفجرة.