مسئول روسى يبحث مع "ميستورا" سبل تعزيز وقف إطلاق النار في سوريا

بحث نائب وزير الخارجية الروسي جينادي جاتيلوف، مع المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، تعزيز نظام وقف إطلاق النار وإشراك منظمات دولية في عملية إزالة الألغام في سوريا.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية الروسية - نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن جاتيلوف ودي ميستورا، خلال لقائهما في جنيف، تبادلا الآراء حول “سير وآفاق التسوية السياسية في سوريا على خلفية الاتصالات السياسية المتعددة التي جرت مؤخرًا بصيغ مختلفة”.

وأكد البيان على ضرورة أن تواصل جميع الأطراف الرئيسة جهودها لتعزيز نظام وقف الأعمال القتالية وحل المشكلات الإنسانية للأهالي السوريين، إضافة إلى إشراك الآليات المعنية التابعة للأمم المتحدة في عملية إزالة الألغام (في سوريا).