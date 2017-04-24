 Moheet on google
الإثنين 24 ابريل 2017 09:26 مساءً
روابط سريعة
السلطات الصومالية تعدم 4 من عناصر "الشباب"
حريق سوق كبير في الصومال

السلطات الصومالية تعدم 4 من عناصر "الشباب"

الإثنين، 24 ابريل 2017 09:10 م

أعدمت السلطات الصومالية 4 من أعضاء حركة الشباب المتمردة، اتهموا بتنفيذ عدة تفجيرات أسفرت عن مصرع نحو 80 شخصا عام 2016.

وذكر راديو “صوت أمريكا”، اليوم /الاثنين/، أن إحدى المحاكم العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق الأشخاص الأربعة الذين قاموا بعمليات تفجير في مطعمين بمدينة بيدوا الواقعة على بعد 240 كيلومترا جنوب غرب مقديشيو في شهر فبراير 2016.

وصرح نائب المدعى العام الصومالي أن هناك أدلة واضحة ودامغة على تورط هؤلاء المتهمين في تفجير المطعمين، حيث استندت المحكمة إلى الأدلة المذكورة في إصدار حكمها بالإعدام.

وقامت فرقة الإعدام بإطلاق الرصاص على المتهمين الأربعة فى مدينة بيدوا وسط صيحات التأييد من جانب المواطنين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3