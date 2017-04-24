أعدمت السلطات الصومالية 4 من أعضاء حركة الشباب المتمردة، اتهموا بتنفيذ عدة تفجيرات أسفرت عن مصرع نحو 80 شخصا عام 2016.

وذكر راديو “صوت أمريكا”، اليوم الاثنين، أن إحدى المحاكم العسكرية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق الأشخاص الأربعة الذين قاموا بعمليات تفجير في مطعمين بمدينة بيدوا الواقعة على بعد 240 كيلومترا جنوب غرب مقديشيو في شهر فبراير 2016.

وصرح نائب المدعى العام الصومالي أن هناك أدلة واضحة ودامغة على تورط هؤلاء المتهمين في تفجير المطعمين، حيث استندت المحكمة إلى الأدلة المذكورة في إصدار حكمها بالإعدام.

وقامت فرقة الإعدام بإطلاق الرصاص على المتهمين الأربعة فى مدينة بيدوا وسط صيحات التأييد من جانب المواطنين.