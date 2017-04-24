فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات جديدة، على مسؤولين سوريين مرتبطين بالهجوم الكيماوى على مدينة خان شيخون.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان اليوم الإثنين، إنه تم فرض عقوبات على 271 من موظفى المركز السورى للبحوث والدراسات العلمية ردا على هجوم بغاز السارين على خان شيخون.

وأشارت الوزار إلى أن 271 من موظفى المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية يعملون كخبراء فى الكيمياء أو عملوا دعما “لبرنامج الأسلحة الكيماوية” للمركز منذ 2012 على أقل تقدير أو يعملون فى المجالين.

وأكد وزير الخزانة الأمريكى ستيفن منوشين، أن العقوبات تظهر أن واشنطن لن تتهاون مع استخدام حكومة الأسد للأسلحة الكيميائية.

وقتل وإصيب المئات فى هجوم بغاز السارين على مدينة خان شيخون السورية، الأسبوع قبل الماضى، من بين القتلى ما يزيد عن 65 طفلاً.