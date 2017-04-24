 Moheet on google
الإثنين 24 ابريل 2017 09:16 مساءً
روابط سريعة
فرع جامعة الإسكندرية بمطروح يحتفل بأعياد تحرير سيناء
جامعة الاسكندرية

فرع جامعة الإسكندرية بمطروح يحتفل بأعياد تحرير سيناء

الإثنين، 24 ابريل 2017 09:15 م
خاص: محيط

نظم فرع جامعة الإسكندرية بمطروح برئاسة الدكتور محمد إسماعيل عبده نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح ندوة بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء نظمتها كلية التربية بالفرع بهدف زيادة الوعي والانتماء لدى الشباب.

ورحب الدكتور سعيد محمد السقا القائم بعمل عميد كلية التربية - في كلمته، اليوم الاثنين- بالأبطال الذين عملوا على رفع راية مصر للحفاظ على الوطن.

وفي ختام الندوة شدد الحضور على ضرورة توجه الإعلام لتسليط الضوء على الإيجابيات وتوثيق الأعمال البطولية للقوات المسلحة في أعمال فنية يستفيد منها جيل الشباب الذين لم يعاصروا تلك الفترة من تاريخ مصر.
وقامت طالبات كلية رياض الأطفال بإلقاء عدة قصائد واختتمت الندوة بقصيدة شعرية لطلاب كلية التربية.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3