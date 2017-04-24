نظم فرع جامعة الإسكندرية بمطروح برئاسة الدكتور محمد إسماعيل عبده نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح ندوة بمناسبة الاحتفال بأعياد تحرير سيناء نظمتها كلية التربية بالفرع بهدف زيادة الوعي والانتماء لدى الشباب.

ورحب الدكتور سعيد محمد السقا القائم بعمل عميد كلية التربية - في كلمته، اليوم الاثنين- بالأبطال الذين عملوا على رفع راية مصر للحفاظ على الوطن.

وفي ختام الندوة شدد الحضور على ضرورة توجه الإعلام لتسليط الضوء على الإيجابيات وتوثيق الأعمال البطولية للقوات المسلحة في أعمال فنية يستفيد منها جيل الشباب الذين لم يعاصروا تلك الفترة من تاريخ مصر.

وقامت طالبات كلية رياض الأطفال بإلقاء عدة قصائد واختتمت الندوة بقصيدة شعرية لطلاب كلية التربية.