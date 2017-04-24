 Moheet on google
الإثنين 24 ابريل 2017 09:27 مساءً
روابط سريعة
الأمم المتحدة: الجوع يهدد حياة 20 مليون شخص
سكرتير عام الامم المتحدة انطونيو جوتيريس في جامعة القاهرة ‎

الأمم المتحدة: الجوع يهدد حياة 20 مليون شخص

الإثنين، 24 ابريل 2017 09:03 م

أعلن جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن حوالي 20 مليون شخص معرضون لخطر الموت جوعا قبل نهاية هذا العام في حال لم يتفاد العالم ذلك.

وخلال افتتاح دورة مجلس المنظمة في روما، الاثنين قال دا سيلفا: “إذا لم نفعل أي شيء فقد يموت حوالي 20 مليون شخص جوعا خلال الأشهر الستة القادمة.. الجوع لا يقتل الناس فقط بل يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي، كما أنه يُوقع الناس في دوامة الفقر والاعتماد على المساعدات الخارجية لعقود من الزمن”.

وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات العاجلة لا بد من اتخاذها لإنقاذهم من الجوع وسوء التغذية في كل من شمال شرق نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3