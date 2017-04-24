أعلن جوزيه غرازيانو دا سيلفا، المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، أن حوالي 20 مليون شخص معرضون لخطر الموت جوعا قبل نهاية هذا العام في حال لم يتفاد العالم ذلك.

وخلال افتتاح دورة مجلس المنظمة في روما، الاثنين قال دا سيلفا: “إذا لم نفعل أي شيء فقد يموت حوالي 20 مليون شخص جوعا خلال الأشهر الستة القادمة.. الجوع لا يقتل الناس فقط بل يؤدي إلى عدم الاستقرار الاجتماعي، كما أنه يُوقع الناس في دوامة الفقر والاعتماد على المساعدات الخارجية لعقود من الزمن”.

وأشار المسؤول إلى أن الإجراءات العاجلة لا بد من اتخاذها لإنقاذهم من الجوع وسوء التغذية في كل من شمال شرق نيجيريا والصومال وجنوب السودان واليمن.