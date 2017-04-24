أشاد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم /الاثنين/، بالجهود الإغاثية والدعم التنموي والإنساني الذي قدمته دول مجلس التعاون الخليجي لليمن خلال الحرب.

وقال بن دغر - عشية انعقاد اجتماع تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن الذي ينعقد الثلاثاء في جنيف - “إن معظم المساعدات الإنسانية التي تصل اليمن مصدرها دول الخليج وفي مقدمتها السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والهلال الأحمر الإماراتي والكويتي والقطري والبحريني”.

وتابع رئيس وزراء اليمن - حسبما أفادت قناة (العربية) الإخبارية - “لقد مثل التحالف العربي روح الجسد الواحد، فبرزت كل دولة بمشروعها التنموي والإغاثي والصحي والإنساني”.

وأضاف “نحن ودول مجلس التعاون شركاء في مرحلة حساسة من تاريخنا المعاصر، وهذه المرحلة تتطلب منا مزيدًا من التعاون المشترك لحماية شعوبنا وعمقنا الجغرافي من أي اعتداء خارجي، وما حصل في اليمن هو حالة من حالات التدخل المطلق في شؤوننا الداخلية عبر انقلاب ممنهج على الشرعية الدستورية من (ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية)، وعلى إثر ذلك كانت عاصفة الحزم وإعادة الأمل التي جاءت بطلب من الحكومة الشرعية لصد أطماع إيران ومشروعها الطائفي في المنطقة”.