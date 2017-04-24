روى الإعلامي نشأت الديهي، عن أحداث المذابح المسحيين الأرمن التي كانت تتم على الحدود التركية، مشيرًا إلى أن مر على هذه المذابح 102 عامًا حتى الآن.

وتساءل “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الاثنين، من قام بأبادة الأرمن؟، وذلك بعد خروج تصريح من الأتراك أنهم لم يفعلون أي أحداث عنيفة مع المسحيين.

وقال “الديهي”، إن بعد تهجير الأرمن ورميهم في الصحراء مات منهم الكثير عطشًا وجوعًا، متابعًا “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يعترف حتى الآن بهذه المذابح ولم يقدم أي اعتذارات بشأنها للأجيال الحالية”.

ولفت “الديهي”، أن قضية الأرمن رغم مرور عليها 102، ولكن التاريخ لم يرحم أحد.