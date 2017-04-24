 Moheet on google
الإثنين 24 ابريل 2017 09:27 مساءً
روابط سريعة
نشأت الديهي لـ"أردوغان": التاريخ لم يرحم أحد
نشأت الديهي

نشأت الديهي لـ"أردوغان": التاريخ لم يرحم أحد

الإثنين، 24 ابريل 2017 08:56 م

روى الإعلامي نشأت الديهي، عن أحداث المذابح المسحيين الأرمن التي كانت تتم على الحدود التركية، مشيرًا إلى أن مر على هذه المذابح 102 عامًا حتى الآن.

وتساءل “الديهي”، مقدم برنامج “بالورقة والقلم”، المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الاثنين، من قام بأبادة الأرمن؟، وذلك بعد خروج تصريح من الأتراك أنهم لم يفعلون أي أحداث عنيفة مع المسحيين.

وقال “الديهي”، إن بعد تهجير الأرمن ورميهم في الصحراء مات منهم الكثير عطشًا وجوعًا، متابعًا “الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يعترف حتى الآن بهذه المذابح ولم يقدم أي اعتذارات بشأنها للأجيال الحالية”.

ولفت “الديهي”، أن قضية الأرمن رغم مرور عليها 102، ولكن التاريخ لم يرحم أحد.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3