تعد “شيري تيجو” ضمن السيارات الأكثر طلباً من الفئة السعرية المتوسطة في السوق المصري، وتنتمى لعائلة السيارات SUV والتي أصبحت على منصة غبور اوتو مؤخرا.

جاءت «تيجو» بالمرتبة الـ16 ضمن أكثر السيارات مبيعاً فى مصر، لتحقق 182 سيارة مبيعة خلال الفترة ما بين يناير وفبراير الماضيين.

استطاعت «تيجو» أن تبيع خلال يناير 168 سيارة، و14 سيارة فى فبراير.

وتعد السيارة ضمن قائمة أكثر 10 سيارات مبيعاً خلال الفترة من يناير حتى نهاية فبراير الماضى، حيث سيطر ارتفاع الأسعار على سوق السيارات، ما أدى إلى تراجع بحجم مبيعات السيارات، وشهدت القائمة غياب كل من «هيونداى فيرنا» و«رينو لوجان».

وانتزعت السيارة «نيسان صنى» صدارة أكثر السيارات مبيعاً فى مصر خلال الشهربن من السيارة «هيونداى فيرنا» التى استحوذت على صدارة السوق خلال أول 9 أشهر من 2016، لتحقق «صنى» 1963 سيارة مبيعة، بينما تراجعت «فيرنا» للمرتبة الحادى عشر خلال نفس الفترة ببيع 291 سيارة.

وجاءت «ميتسوبيشى لانسر» المستوردة بالمرتبة الثانية لتبيع 1074 وحدة مبيعة بقيمة 279 مليون جنيه، وتأتى «نيسان قشقاي» بالمرتبة الثالثة ببيع 889 سيارة بقيمة 333 مليون جنيه، ثم «نيسان سنترا» حققت 879 وحدة مبيعة بقيمة 224 مليون جنيه.

ثم «كيا سيراتو» بالمرتبة الخامسة ببيع 700 وحدة بقيمة 210 ملايين جنيه، ثم «شيفرولية نيو اوبترا GP52»، التى باعت 440 وحدة خلال الشهرين الأولين من الحام الجارى، وبالمرتبة السابعة «تويوتا كورولا» محققة 429 وحدة مبيعة بقيمة 180 مليون جنيه.

وتأتى «اوبل استرا» بالمرتبة الثامنة ببيع 404 وحدة بقيمة 143 مليون جنيه، ثم «أوبل انسيجنيا» ببيع 361 وحدة، وأخيراً «فورد فوكس» تبيع 294 وحدة.

وبلغ مجموع أكثر 10 سيارات مبيعاً فى السوق المصرى 7438 سيارة مبيعة، إذ يمثل 63.5% من إجمالى ما حققه سوق السيارات الملاكى خلال نفس الفترة نحو 11.7 ألف وحدة مبيعة.