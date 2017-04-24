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أمريكا تفرض عقوبات على مئات من موظفي مركز أبحاث سوري بشأن هجوم خان شيخون
خان شيخون

أمريكا تفرض عقوبات على مئات من موظفي مركز أبحاث سوري بشأن هجوم خان شيخون

الإثنين، 24 ابريل 2017 08:46 م
وكالات

أدرجت الولايات المتحدة على قائمة سوداء للعقوبات اليوم الاثنين 271 موظفا من وكالة حكومية سورية قالت إنها مسؤولة عن تطوير أسلحة كيماوية وذلك بعد أسابيع من هجوم بغاز سام أودى بحياة عشرات الأشخاص في محافظة تسيطر عليها المعارضة في سوريا.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية يعملون كخبراء في الكيمياء أو عملوا دعما “لبرنامج الأسلحة الكيماوية” للمركز منذ 2012 على أقل تقدير أو يعملون في المجالين.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان “هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للدكتاتور السوري بشار الأسد على رجال ونساء وأطفال مدنيين أبرياء.”

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