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البيت الأبيض: ترامب وميركل بحثا الوضع في سوريا واليمن وكوريا الشمالية
ميركل وترامب

البيت الأبيض: ترامب وميركل بحثا الوضع في سوريا واليمن وكوريا الشمالية

الإثنين، 24 ابريل 2017 08:54 م
وكالات

قال البيت الأبيض في بيان اليوم الاثنين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بحثا في مكالمة هاتفية الوضع في سوريا واليمن والحاجة للتوصل لتسوية سلمية للصراع في أوكرانيا.

وأشار البيان إلى أن ترامب وميركل ناقشا “التحدي الأمني الملح” الذي تمثله كوريا الشمالية.

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