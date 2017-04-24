الأهلي يتقدم على طنطا بهدف الغير منسجم «كوليبالي»

انهي النادي الاهلي الشوط الاول أمام نظيره طنطا متقدماً بهدف دون رد في المباراة التي تجمع بينهما اليوم ضمن الجولة الـ 25 من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم “عبور لاند”.

وجاء هدف التقدم عن طريق “الغير منسجم”سليماني كوليبالي في الدقيقة 36 بتسديدة يسارية من داخل منطقة الـ 18 أتت علي يسار الحارس الطنطاوي.

ويحتل الأهلي المركز الاول في الجدول برصيد 64 نقطة بفارق 10 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الثاني، ويحتل طنطا المركز 13 برصيد 24 نقطة.

ملخص الشوط الأول

بداية قوية وسريعة من الفريقين، وسرعان ما سيطر الأهلى على منطقة وسط الملعب، وكاد ان يهدد مرمى طنطا في اول ربع ساعه عن طريق عبدالله السعيد بتسديدة قوية في الدقيقة 8 خرجت بجوار القائم، ثم عاد وسدد صاروخية أخرى في الدقيقة 11 ولكن تخطئ المرمى.

ورد حسين حلمى لاعب طنطا على السعيد بتسديدة قوية مرت بجانب قائم شريف اكرامي من هجمة منظمة وخطيرة لابناء السيد البدوى في الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

واهدر النيجيري جونيور اجاى فرصة هدف مؤكد للمارد الأحمر بعد أخرج عرضية أحمد إلى بعيدا عن المرمى رغم تواجده أمامها مباشرة في الدقيقة 24 عمر اللقاء.

وأحرز سليماني كوليبالى الهدف الأول للاهلى بتسديدة قوية بقدمه اليسرى بعد استلامه رائعة لتسديدة عاشور، ليراوغ الدفاع ويسكنها الشباك في الدقيقة 36 من عمر اللقاء.

وواصل الأهلى ضغطه لاحراز هدف ثاني وسط تكتل دفاعي من طنطا ليخرج النصف الأول من المباراة بتقدم الأحمر بهدف دون رد