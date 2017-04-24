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على مسئولية نائب محافظ القاهرة: إصدار رخصة ترميم مستشفى الخليفة العام خلال أيام
المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة‎

على مسئولية نائب محافظ القاهرة: إصدار رخصة ترميم مستشفى الخليفة العام خلال أيام

الإثنين، 24 ابريل 2017 08:42 م
خاص: محيط

أكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الدكتورة جيهان عبد الرحمن أن رخصة الترميم لمستشفى الخليفة العام سيتم إصدارها في غضون أيام قليلة، حتى يتم البدء في أعمال الترميم ضمن جدول زمني محدد سيتم وضعه بعد الانتهاء من صدور الرخصة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الدكتورة جيهان عبد الرحمن، اليوم الاثنين، مع رئيس حي الخليفة ومهندسي الحي ومدير مستشفى الخليفة وعضو مجلس الشعب عن دائرة الخليفة والمقطم محمد ماهر، حيث أصدرت تعليماتها لرئيس الحي بضرورة استعجال ترخيص الهدم للمستشفى والتي تخدم أهالي منطقة الخليفة.

من جهة أخرى، شن رئيس حي الموسكي وشرطة المرافق- بناء على تعليمات نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية والشمالية اللواء محمد أيمن عبد التواب- حملة موسعة في كل من شارع البوستة وأمام سنترال العتبة وصيدناوي وشارع الجيش وشارع محمد علي وشارع الأزهر، وقد أسفرت الحملة عن غلق وتشميع 11 محلا ورفع كافة الإشغالات.

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