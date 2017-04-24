كشف الإعلامي أحمد موسى، عن موضوع حلقة اليوم، من برنامجه “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، والتي ستكون بعنوان “اسأل الرئيس”، بهدف توسيع قاعدة المشاركة في الحوار مع الرئيس؛ لأنه لا يوجد مؤتمر سيتسع لـ150 ألف شاب مصري.

وأضاف “موسى”، خلال تقديمه حلقة اليوم من البرنامج، أنه سيتلقي الرسائل من المشاهدين، وسيقوم بقراءتها على الهواء لتوصيل أصواتهم للرئيس، سواء كانت شكاوى أو مطالب أو إشادة.

ولفت إلى أنه سيفتح المداخلات الهاتفية حتى يصل صوت المشاهدين للمسئولين، خاصة وأن البرنامج يحظى باهتمام ومتابعة كبيرة ما يسهل عملية التواصل بين جميع الأطراف.