رئيس الوزراء يقرر إنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرةالإثنين، 24 ابريل 2017 08:35 م
أصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين قرارا بإنشاء جهاز لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحيث يكون تابع لوزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويكون هو الجهة المعنية بتنمية تلك المشروعات.
يأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بوضع برنامج وطنى لتنمية وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتهيئة المناخ اللازم لتشجيعها والعمل على نشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال والبحث والإبداع والابتكار.
ويقوم الجهاز بوضع وتطوير السياسات والخطط الاستراتيجية المتعلقة بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الاعمال، وكذا الضوابط اللازمة للتنسيق بين الجهات والمبادرات العاملة فى هذا المجال، هذا بالاضافة إلى وضع البرامج اللازمة للنهوض بهذا القطاع من المشروعات والقواعد والشروط المتعلقة بالاشتراك فيها ومن ذلك برامج تنمية قدرات ومهارات الموارد البشرية العاملة، وبرامج ربط وتكامل تلك المشروعات بسلاسل الامداد، فضلا عن برامج تنمية المهارات فى مجال التسويق داخل البلاد وخارجها.
كما يقوم الجهاز بوضع نظم الحوافز للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وكذا تيسير سبل التفاوض الجماعى لتوفير المواد الاولية من مصادر جيدة بأنسب الاسعار لتلك المشروعات، هذا بالاضافة إلى المساهمة فى إجراء الدراسات السوقية ودراسات الجدوى واتاحتها لها، إلى جانب تقديم وتيسير حصولها على التمويل اللازم لبدء النشاط وزيادة رأس مالها, فضلا عن العمل على تيسير انهاء الاجراءات والتصاريح اللازمة لبدء النشاط، وانشاء قاعدة بيانات خاصة بهذه المشروعات.
ويتكون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من مجلس امناء ومجلس ادارة، ورئيس تنفيذى.
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