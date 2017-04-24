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محكمة جرائم الحرب تأمر باعتقال الليبي التهامي خالد
المحكمة الجنائية الدولية

محكمة جرائم الحرب تأمر باعتقال الليبي التهامي خالد

الإثنين، 24 ابريل 2017 08:38 م
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أمرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين باعتقال الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي التهامي محمد خالد قائلة إنه مشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدوره في قمع المعارضة إبان حكم معمر القذافي.

وقالت المحكمة في بيان إن القضاة أقروا المذكرة الصادرة في 2013 بحق التهامي في تهم منها التعذيب والاضطهاد وذلك بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.

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