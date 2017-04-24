أمرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الاثنين باعتقال الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الليبي التهامي محمد خالد قائلة إنه مشتبه بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لدوره في قمع المعارضة إبان حكم معمر القذافي.

وقالت المحكمة في بيان إن القضاة أقروا المذكرة الصادرة في 2013 بحق التهامي في تهم منها التعذيب والاضطهاد وذلك بناء على طلب من المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا.