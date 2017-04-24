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صلاح يقود ذئاب روما أمام بيسكارا في الدوري الإيطالي
محمد صلاح1

صلاح يقود ذئاب روما أمام بيسكارا في الدوري الإيطالي

الإثنين، 24 ابريل 2017 08:38 م

أعلن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لنادي روما الإيطالي عن تشكيل فريقه استعدادًا للقاء بيسكارا، بعد قليل، ضمن منافسات الأسبوع الـ٣٣ من الدوري الإيطالي.
وتواجد الدولي المصري محمد صلاح الملقب بـ«الفرعون المصري» ضمن التشكيل الأساسي للفريق.
وجاء التشكيل كالآتي:
تشيزنى، فازيو، مانولاس، روديجر، إيمرسون، بارديس، ستروتمان، ناينجولان، الشعراوى، محمد صلاح، دجيكو.

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