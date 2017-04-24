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بعد هزيمته في الانتخابات الفرنسية..فيون يتخلى عن قيادة "الجمهوريون"
فرانسوا فيون المرشح للرئاسة

بعد هزيمته في الانتخابات الفرنسية..فيون يتخلى عن قيادة "الجمهوريون"

الإثنين، 24 ابريل 2017 11:14 ص
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أكد مرشح اليمين الوسط فرانسوا فيون، الذي خسر في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية الفرنسية التي جرت أمس الأحد، أنه لن يقود حزبه “الجمهوريون” في الانتخابات التشريعية المقررة في يونيو المقبل.

وقال فيون اليوم، أمام اجتماع للجنة التنفيذية للحزب: “هذه المعركة بين أيديكم الآن، لم يعد لدي الشرعية لخوضها معكم”، داعيا حزبه إلى الحفاظ على وحدته، والنضال من أجل قيمه وفي الوقت المناسب وضع استراتيجية لخدمة البلاد.

كما توجه فرانسوا فيون بالشكر إلى كل أنصاره الذين ساندوه في حملته الانتخابية منذ البداية حتى النهاية.

وكان فيون- عقب هزيمته- قد أعلن عن تأييده للمرشح الوسطي إيمانويل ماكرون من أجل منع فوز مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.

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