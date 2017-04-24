أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تدرس جميع الخيارات لتخفيف العبء عن المواطنيين، وتركز على أن الهدف الرئيسي من برامج الدعم الأن تخفيف الأعباء عن المواطنيين، مشيرا إلى أن ما نشهده حاليا هي مجرد فترة وسنعبرها.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكوم أكدت التزامها بتطوير قطاع الأعمال العام ليس فقط من خلال إعادة الهيكلة بل عبر ضخ الكوادر المتميزة، في وقت نشهد فيه تحسنا بشأن مؤشرات شركات القطاع العام، مشيرا إلى أهمية تطوير قطاع الأعمال كونها أصول مصر المملوكة للدولة والقادرة على الإنتاج ودعم خطوات التنمية.

وأشار المهندس شريف إسماعيل إلى أن ارتفاع معدلات التضخم لها دور كبير في ارتفاع الأسعار، وكذلك ارتفاع سعر الصرف لأن مصر تستورد نسبة كبيرة من السلع الأساسية مثل اللحوم والدواجن والأعلاف والزيت بنسبة تصل إلى 90 %.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة تعمل جاهدة على ضبط الأسواق والعمل على توفير السلع الأساسية وعدم نقصها في الأسواق، كما تحرص الحكومة على الحفاظ على وجود مخزون استراتيجي من السلع يكفي لستة أشهر وكذلك زيادة الكميات المعروضة من اللحوم والاسماك والدواجن وزيت الطعام.

وبشأن مواجهة مصر وحربها ضد الإرهاب، قال رئيس مجلس الوزراء إن موقف مصر واضح من الإرهاب، والحرب المعلنة عليه ليست فقط من خلال العمليات العسكرية في سيناء، وإنما عبر مواجهة الفكر الإرهابي عن طريق تجديد الخطاب الديني.